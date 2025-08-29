Israel no tendrá pabellón en feria de defensa de Londres tras veto a sus representantes

Jerusalén, 28 sep (EFE).- El Ministerio de Defensa de Israel denunció este viernes que el ejecutivo británico haya impuesto "restricciones a la participación oficial de representantes del gobierno y las fuerzas armadas israelíes" en la feria de defensa DSEI UK 2025, por lo que anunció que no tendrá pabellón en la misma.