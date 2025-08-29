Israel no tendrá pabellón en feria de defensa de Londres tras veto a sus representantes

Según un comunicado, "estas restricciones constituyen un acto deliberado y lamentable de discriminación contra los representantes de Israel".
Por ello anuncia que el Ministerio de Defensa israelí "se retirará de la feria y no establecerá un pabellón nacional" en la feria, que se celebrará en Londres del 9 al 12 de septiembre.
No obstante, la nota añade que las industrias israelíes que decidan participar recibirán el apoyo del Ministerio.
DSEI UK es una de las ferias de defensa más importantes del mundo en su ámbito, se celebra cada dos años en Londres y contará este año con 1.600 expositores y la representación de 90 países.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy