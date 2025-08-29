José Andrés contra Trump: "Tienes a tropas armadas y agentes federales acosando a gente"

"Llevo 33 años viviendo aquí, y es una mentira rotunda que la mitad de los restaurantes hayan cerrado por seguridad... pero los restaurantes cerrarán porque tienes a tropas armadas y agentes federales acosando a la gente... haciendo que la gente tenga miedo de salir", estimó el cocinero en un mensaje subido este viernes a sus historias de Instagram.

El mensaje original, de X, responde a un vídeo del presidente Trump desde el Despacho Oval, en el que asegura que "la mitad de los restaurantes (de Washington) han cerrado porque nadie iba, porque la gente tenía miedo de salir a la calle", por el crimen, el pretexto por el que ha intervenido la capital enviando a la Guardia Nacional a patrullar.

En ese sentido, el chef responde al presidente, antes de desmentir sus palabras: "Entiendo su confusión... Durante todo su tiempo en Washington D. C., no ha comido ni una sola vez fuera de la Casa Blanca ni de su propio hotel".

Y le pide "políticas que permitan a las pequeñas empresas prosperar y a todas las personas, incluyendo a los inmigrantes, vivir y trabajar con dignidad".

"La gente no debería temer a su gobierno... el gobierno debería respetar a su gente, no aterrorizarla", zanja el renombrado cocinero.

El pasado 11 de agosto, Trump tomó el control de la seguridad de Washington, por treinta días inicialmente, amparándose en una ley que le permite intervenir en la ciudad con la justificación de que existe una "emergencia" por la alta criminalidad.

La decisión del presidente llegó pese a que los datos oficiales de la policía local registran un descenso moderado de la violencia homicida en Washington D.C. y las cifras han sido consideradas como las más bajas en los últimos treinta años.

La toma de la policía tiene un plazo inicial de un mes pero la semana pasada el mandatario dijo a periodistas que buscará ampliar el plazo y para ello buscará el aval del Congreso, en el que el partido Republicano tiene la mayoría en ambas cámaras.

De acuerdo con los más recientes datos de la fiscal general, Pam Bondi, el número de arrestos en la ciudad asciende a 719 desde que se inició el operativo y se han decomisado 91 armas ilegales. Trump presumió de estos datos y no descartó extender el operativo a otras metrópolis, como Chicago o San Francisco.

Activistas y organizaciones denuncian que se está aprovechando la medida para detener a inmigrantes que no tienen nada que ver con el crimen en la capital.

Al igual que Washington, Chicago y San Francisco son ciudades de estados demócratas y en las tres ciudades los datos de criminalidad se sitúan por detrás de otras como Memphis, en el estado de Tennessee; St. Louis, en Misuri; o Detroit, en Michigan. Todas republicanas y de las que no se habla.