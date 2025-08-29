Julia Roberts se estrena sobre la alfombra roja de la mano de Luca Guadagnino

La actriz estadounidense acudió al Palacio del Cine del Lido veneciano con un largo vestido en azul marino y con partes de estampado en rombos negros.

Su aparición suscitó la ovación de una multitud que había llegado a la alfombra roja aprovechando que la lluvia había finalmente cesado y a quienes firmó algunos autógrafos.

También desfilaron otros compañeros de reparto, como la actriz Ayo Edebiri, con un largo vestido completamente rojo, o Andrew Garfield, con un ancho traje azul celeste.

La alfombra roja terminó con la tradicional foto de familia del reparto de la cinta, encabezado por el propio director Guadagnino.

El estreno de 'After the hunt' ha llevado por primera vez a la actriz de 'Pretty Woman' (1990) o 'Erin Brockovich' (2000) a la Mostra, donde la cinta ha sido estrenada fuera de concurso.

Aunque por la mañana, durante la rueda de prensa de presentación, recordó que ya había trabajado en la monumental Ciudad de los Canales con Woody Allen en el rodaje de 'Everyone says I love you' (1996).

"Es un lugar extraordinario, uno de lo más inexplicables y mágicos que existen. Cuando venía esta mañana aquí pensaba en la suerte que es. Es como un sueño", confesó la actriz.