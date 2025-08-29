Kremlin no descarta reunión de Putin y Zelenski, pero insiste en que debe estar preparada

Moscú, 29 ago (EFE).- El Kremlin lamentó hoy que los preparativos para la reunión entre los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, avancen lentamente y ratificó que el mandatario ruso no descarta reunirse con su homólogo ucraniano, pero insiste en que precisan de un trabajo previo de expertos.