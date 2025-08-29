Kremlin no descarta reunión de Putin y Zelenski, pero insiste en que debe estar preparada

"Putin no excluye la posibilidad de este encuentro, pero considera que cualquier reunión al más alto nivel debe estar bien preparada", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.
El portavoz del Kremlin recalcó que en esta reunión los mandatarios deberán "poner punto final al trabajo que previamente se debe llevar a cabo a nivel de expertos"
"Por ahora no se puede decir que el trabajo de expertos avance a toda marcha, lamentablemente no. Conservamos nuestro interés y disposición a celebrar estas negociaciones", añadió.
Peskov señaló que "entregamos por escrito a la parte ucraniana todas nuestras posiciones, los principales postulados de nuestra propuesta".
"Son las posiciones de las que partimos y que es necesario debatir", zanjó.
Aunque Ucrania ha demandado reiteradamente la necesidad de una reunión entre Zelenski y Putin, Rusia ha recalcado que esta reunión será posible solo para la firma de un acuerdo definitivo de paz.