La Bolsa de Milán cae un 0,59 % lastrada por las tecnológicas

Roma, 29 ago (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes en negativo y su índice selectivo FTSE MIB bajó un 0,59 % hasta los 42.234,82 puntos, lastrada por los malos resultados de las tecnológicas.