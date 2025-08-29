La Bolsa de París cierra con en rojo (-0,76 %) en una semana aciaga por la crisis política

París, 29 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este viernes en rojo (-0,76 %) en una semana aciaga para el índice francés (-3,3 % en siete días) debido a los signos que apuntan a una nueva crisis política en Francia.