La Bolsa de París cierra con en rojo (-0,76 %) en una semana aciaga por la crisis política

El CAC-40 cerró en los 7.703,90 puntos, con 34 valores en verde y seis, en rojo, en una jornada en la que la divulgación de la inflación estadounidense cumplió con lo esperado por los analistas y no tuvo demasiado impacto en las Bolsas.
La compañía de bebidas espirituosas Pernod Ricard lideró las caídas (-3,19 %), seguido del grupo de lujo Kering (-2,49 %) y el fabricante de semiconductores STMicroelectronis (-2,25 %).
Evitaron mayores caídas pesos pesados del índice como la petrolera TotalEnergies (+0,75 %).
La estabilidad política de Francia pende de un hilo, después de que el jefe del Gobierno francés, François Bayrou, propusiese someterse el 8 de septiembre a una moción de confianza para buscar el respaldo parlamentario a su plan de austeridad de 44.000 millones para 2026 que tiene como meta de reducir el déficit y la deuda del país.
La votación, sin embargo, tienen buenas probabilidades de perderla y verse abocado a la dimisión si la oposición en bloque cumple con su promesa de pronunciarse contra la confianza, abriendo así una nueva crisis política en la segunda economía de la zona euro.