La bolsa de São Paulo gana un 0,26 % y renueva su récord histórico, con 141.422 puntos

La plaza brasileña, la mayor de América Latina por volumen negociado, acumuló así su tercera sesión consecutiva en verde y cerró una semana muy positiva, en la que se llevó una suba total del 2,50 %, tras las fuertes ganancias del 1,04 % y 1,32 % registradas este miércoles y este jueves, respectivamente.

De esta forma, la bolsa selló agosto con una ganancia total del 6,28 %.

El Ibovespa amagó con romper su máximo histórico en la víspera. Pero sobre el final se desinfló y quedó levemente por debajo del número máximo registrado hasta ese momento. Sin embargo, la ganancia de 0,26 % de este viernes le permitió romper ese techo en la última sesión del mes.

Cerca del mediodía, el corro paulista llegó a superar los 142.000 puntos básicos, con varios de sus grandes valores registrando fuertes ganancias.

En el mercado de divisas, el real se depreció este viernes un 0,29 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,421 reales para la compra y 5,422 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los papeles de la estatal Petrobras crecieron un 0,55 %, a pesar de la caída en los precios internacionales del petróleo. Lo mismo hicieron las acciones de la minera Vale, aunque un poco menos, un 0,29 %.

Las acciones de los bancos ayudaron a impulsar la jornada positiva que vivió el corro paulista. Los papeles de Banco do Brasil ganaron un 1,62 %; los de Bradesco, un 0,24 %; y los de Itaú Unibanco, un 0,37 %.

El podio de las ganancias de esta jornada se lo quedó el Grupo Casas Bahia dedicado al comercio minorista, cuyas acciones aumentaron un 25,73 %.

En la otra cara de la moneda, los valores de la empresa constructora Adolpho Lindenberg SA fueron las más perjudicadas de la sesión, con una caída de 18,91 %.

El volumen negociado este viernes en el corro paulista rondó los 23.166 millones de reales (4.266 millones de dólares / 3.647 millones de euros), en casi 3,5 millones de operaciones.