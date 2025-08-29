La Bolsa española baja el 0,9 % por el mal comportamiento de Wall Street

Madrid, 29 ago (EFECOM).- La Bolsa española perdió este viernes el 0,9 %, afectada por las caídas provisionales de Wall Street después de conocerse que el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) en Estados Unidos se mantuvo en el 2,6 % interanual en julio.