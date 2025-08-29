La Bolsa española baja el 0,9 % por el mal comportamiento de Wall Street

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, bajó 135,6 puntos, ese 0,9 %, y terminó en 14.935. En el año avanza el 28,81 %.
De los grandes valores, el gigante textil Inditex bajó el 2,68 % y lideró los descensos; Banco Santander perdió el 0,91 %; la eléctrica Iberdrola, el 0,68 %; y el grupo financiero BBVA, el 0,42 %.
Por el contrario, la petrolera Repsol subió el 0,54 %, y Telefónica sumó el 0,2 %.
El selectivo español comenzaba con pérdidas ligeras, pero aumentaron por el mal comportamiento de Wall Street y tras conocerse que el PCE estadounidense, dato de referencia para la Reserva Federal (Fed), se situó en el 2,6 % interanual en julio, y repuntó una décima, hasta el 2,9 %, en términos subyacentes.
