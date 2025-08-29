La delincuencia se estanca en España, pese subida delitos sexuales e intentos asesinato

Según publica este viernes el Ministerio español del Interior, entre enero y junio se registraron 1.212.268 infracciones penales, un 0,9 menos que en 2024, es decir, unos 10.000 delitos menos.

Casi ocho de cada diez delitos están encuadrados en la criminalidad convencional, como robos y asesinatos, que disminuyen un 8,6 %, en tanto que se incrementan el tráfico de drogas (0,8 %); las lesiones y riñas (4,1 %) y los secuestros (8,2 %).

La criminalidad cometida en el entorno virtual creció un 3,4 %. Las estafas informáticas siguen acaparando esta tipología, con un 86,4 %.

Interior resalta que la tasa de criminalidad convencional deja 40.6 delitos por cada mil habitantes, de las más bajas de la serie histórica, mientras que se registran 9,7 ciberdelitos por cada mil habitantes.

El informe de criminalidad del primer semestre concluye que los delitos contra la libertad sexual crecen un 5,3 por ciento. Las fuerzas de seguridad investigaron 10.562 denuncias, unas 500 más que en el mismo periodo de 2024.

Del total, 2.655 fueron denuncias de violación, lo que supone un 7 % más que en el primer semestre de 2024.

Desde el Ministerio del Interior reiteran que el alza de estos delitos se atribuye a las políticas activas de concienciación y de reducción de la tolerancia, lo que conlleva un incremento de las denuncias ante los cuerpos policiales.