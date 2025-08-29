La guerra arancelaria contrajo la economía canadiense un 0,4 % en el segundo trimestre

EC comparó la contracción del segundo trimestre con el aumento del Producto Interior Bruto (PIB) del 0,5 % en los tres primeros meses del año.

Pero de abril a junio, las exportaciones canadienses se redujeron un 7,5 % (en el primer trimestre habían aumentado un 1,4 %) tras la decisión de EE.UU. de imponer aranceles a parte de su comercio con Canadá.

En la industria automotriz, clave para Canadá, las exportaciones de automóviles y camionetas ligeras cayeron un 24,7 %. Mientras las ventas al exterior de maquinaria industrial, equipos y partes se redujeron un 18,5 % y los servicios de viajes, relacionados con el turismo canadiense en EE.UU., cayeron un 11,1 %.

Al mismo tiempo, Canadá redujo sus importaciones un 1,3 % en el segundo trimestre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otra parte, las inversiones empresariales cayeron un 0,6 % a consecuencia de la reducción del 9,4 % de las compras de maquinaria y equipos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde que llegó al poder en enero de este año, el presidente estadounidense Donald Trump ha impuesto una serie de aranceles a algunas exportaciones canadienses, especialmente en los sectores del acero, el aluminio, los automóviles y la energía.

Canadá ha respondido con aranceles punitivos al mismo tiempo que negocia con Washington un acuerdo comercial.

Pero el pasado 22 de agosto, el primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció la eliminación de algunos de los aranceles punitivos que impuso a EE.UU. para facilitar un acuerdo comercial con Washington.

La medida entrará en vigor el 1 de septiembre y se aplicará "a los bienes estadounidenses específicamente cubiertos por el T-MEC" aunque mantendrá los que aplica a al acero, el aluminio y el automóvil.

EE.UU. es el principal socio comercial de Canadá. En 2024, el 76 % de las exportaciones del país tuvieron como destino Estados Unidos.