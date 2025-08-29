La inflación en España se mantiene en el 2,7 % en agosto

Madrid, 29 ago (EFE).- El índice de precios de consumo (IPC) en España se situó en agosto en el 2,7 % interanual, la misma tasa que en julio, debido, entre otros factores, a la evolución de los carburantes, que bajaron menos que en el mismo mes del año pasado.