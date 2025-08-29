La inflación en Italia en agosto se situó en el 1,6 % interanual

En agosto, la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos, registró una subida interanual del 2,1 % mientras que había sido del 2 % en el mes pasado.

Además, el índice de precios al consumidor armonizado (IPCA) registró una bajada del 0,2 % mensual, debido a las rebajas de verano que el general no tiene en cuenta y un aumento del 1,7 % anual, al igual que en julio.

La desaceleración interanual de la inflación se debe principalmente a la dinámica de precios de los bienes energéticos regulados, que pasaron del 17,1 % al 12,9 % y de los no regulados, del -5,2 % al -5,9 %.

Mientras que aumentaron los precios de los alimentos no procesados​, del 5,1 % al 5,6 %, y de los alimentos procesados, del 2,8 % al 3,0 %, los servicios recreativos, culturales y de cuidado personal, del 2,7 % al 2,9 %, y los servicios de transporte, del 3,3 % al 3,5 %.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La inflación prevista para 2025 es del 1,7 % para el índice general y del 2,1, % para la subyacente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En agosto, la tasa de variación anual de los precios de la llamada 'cesta de la compra' aumentó un 3,5 % respecto el 3,2 % del mes pasado.