La inflación interanual en Francia baja una décima en agosto al 0,9 %

París, 29 ago (EFE).- La inflación interanual en Francia ha bajado una décima en agosto al 0,9 %, esencialmente por una ralentización de la subida de los precios de los servicios, en particular los de los transportes, indica este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INSEE) al publicar las cifras mensuales provisionales.