La inflación interanual subió en agosto en Alemania al 2,2 %, según datos adelantados

Respecto al mes anterior, la inflación creció en un 0,1 %.

La inflación subyacente, que no tiene en cuenta los precios de alimentos y de la energía, se situó en agosto en el 2,7 %, el mismo nivel que el mes anterior, según los datos difundidos por Destatis.

Los precios de los servicios se mantuvieron en un 3,1 %, al igual que el mes anterior.

Los precios de la energía siguieron bajando en agosto, con una contracción del 2,4 %, mientras que los alimentos subieron en un 2,5 %.

El IPC armonizado para Alemania, que se calcula con criterios comunitarios, se elevó en agosto en un 2,1 % en términos interanuales -más que la subida del 1,8 % en julio- y subió un 0,1 % con respecto al mes anterior -menos que el 0,4 % de julio-.

Los datos definitivos para agosto se publicarán el próximo 12 de septiembre precisó Destatis en su comunicado.