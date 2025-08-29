La inflación PCE de Estados Unidos se mantuvo en el 2,6 % en julio

Washington, 29 ago (EFE).- El índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) en Estados Unidos, dato de inflación clave para la Reserva Federal (Fed) en sus decisiones sobre los tipos de interés, cerró el mes de julio con una subida interanual del 2,6 %, sin cambios con respecto al dato del mes anterior, según informó este jueves el Buró de Análisis Económico del país (BEA).