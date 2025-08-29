La inversión privada en Perú registra tasa interanual del 9 % en segundo semestre de 2025

Lima, 29 ago (EFE).- La inversión privada en Perú registró una tasa de crecimiento del 9 % interanual en el segundo trimestre de 2025, lo que representa un avance positivo de seis trimestres consecutivos, informó el Banco Central de Reserva de Perú (BCRP).