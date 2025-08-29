La lata de conservas más grande del mundo, con 3.232 anchoas, es del norte de España

Laredo (España), 29 ago (EFE).- La localidad cántabra de Laredo, en el norte de España, ha culminado este viernes el reto de elaborar la lata de conservas más grande del mundo, con 3.232 anchoas, en una iniciativa solidaria para ayudar a enfermos de cáncer.