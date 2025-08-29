La ONU aboga por la presencia del presidente palestino Abás en la Asamblea General

Naciones Unidas, 29 ago (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, abogó este viernes por la presencia del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, en la Asamblea General de la ONU que se celebrará a fines de septiembre, tras el anuncio de EE.UU. de que denegará o revocará los visados a los palestinos que tenían previsto acudir al gran foro de la diplomacia mundial.