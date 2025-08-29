La UE pide a Georgia terminar con la persecución política a la sociedad civil

Según un comunicado difundido por un portavoz europeo, "este es otro atentado contra los derechos fundamentales y una instrumentalización del sistema judicial como instrumento de represión: un acto de persecución política mediante la asfixia financiera deliberada".

Según el texto, el objetivo de esta medida es "silenciar y castigar las voces disidentes".

El comunicado puntualiza que "las organizaciones de la sociedad civil no son enemigas del Estado, sino la columna vertebral del pluralismo democrático y la rendición de cuentas" y que, "durante años, la vibrante sociedad civil de Georgia ha sido un motor de la integración europea del país, aportando beneficios tangibles a sus ciudadanos"

Por eso, "atacar a estas organizaciones contradice los valores democráticos fundamentales y socava los principios básicos que se esperan de un país candidato".

"La Unión Europea apoya firmemente a la resiliente y valiente sociedad civil de Georgia, que continúa sirviendo a la ciudadanía a pesar de la creciente represión de las autoridades", concluye el texto.

La antigua república soviética obtuvo el estatus de país candidato a ingresar en la UE en diciembre de 2023.

El pasado mes de octubre, el partido oficialista Sueño Georgiano se proclamó vencedor de las elecciones y anunció la congelación de las negociaciones de adhesión hasta el año 2028.

Los partidos de la oposición aseguran que el país está siendo dirigido en la sombra por el oligarca prorruso Bidzina Ivanishvili y piden a la UE la imposición de sanciones y que declare ilegítimo al gobierno del país.

La UE ha congelado el proceso de adhesión de Georgia, así como fondos destinados a sus autoridades aunque estudia cómo aumentar el apoyo a la sociedad civil.