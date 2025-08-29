Las protestas contra salarios de diputados aumentan en Yakarta tras morir manifestante

Trabajadores y estudiantes convocaron a esta tercera jornada de protestas para exigir justicia por el fallecido, un conductor de la aplicación GoJek -el "Uber indonesio"-, quien fue arrollado el jueves por un vehículo blindado cerca del Parlamento de Indonesia, donde tuvieron lugar los enfrentamientos con la Policía.

El Gobierno ha desplegado a cientos de policías y militares para custodiar la manifestación de hoy, cuyo punto de concentración es la sede de la Policía en Yakarta, donde los manifestantes tienen previsto exigir también la liberación de unas 600 personas que fueron detenidas el jueves.

El presidente indonesio, el exgeneral Prabowo Subianto, publicó hoy un vídeo en el que expresó sus condolencias a los familiares del fallecido y se dijo "conmocionado y decepcionado por las acciones excesivas de los agentes" de seguridad, en alusión al arrollamiento que quedó registrado en vídeo.

"He ordenado una investigación exhaustiva y transparente sobre el incidente de anoche, y los agentes implicados deben rendir cuentas. En esta situación, insto a todos los ciudadanos a mantener la calma y confiar en el gobierno que dirijo", expresó.

El jefe de la Policía en Yakarta, Asep Edi Suheri, confirmó el arresto del oficial implicado en el atropello mortal, quien será investigado por la unidad de Asuntos Internos para ver si cometió alguna infracción.

Las movilizaciones comenzaron el lunes, cuando se conoció que, debido a un aumento en el presupuesto de la Cámara de Representantes, ahora sus 580 miembros pasarían a percibir un salario equivalente a 14.000 dólares o unos 12.000 euros.

Esto significa que los ingresos de los diputados aumentarán un 33 % este año, hasta llegar a un promedio de 230 millones de rupias mensuales, en un país en el que millones de personas devengan el 3 % de ese monto por un mes de trabajo, según las estimaciones del medio indonesio Tempo, que cita fuentes vinculadas con los presupuestos públicos.

La noticia ha generado una ola de críticas en las redes sociales y ha motivado estas manifestaciones en las que los participantes exigen, entre otros asuntos, la disolución de la Cámara constituida en octubre de 2024.