Líder opositor Luis Camacho sale de prisión y podrá defenderse en libertad en Bolivia

Esta semana diferentes tribunales levantaron las medidas cautelares a Camacho en los casos: 'golpe de Estado I', en donde se le acusa por su rol en los eventos de la crisis política de 2019; 'decretazo', por un decreto que firmó como gobernador de Santa Cruz; la investigación 'carro bombero' por la compra irregular de un vehículo, y otro proceso por liderar 36 días una huelga en 2022.

El viernes pasado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó que se revisen las medidas cautelares aplicadas a la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020), el exlíder ciudadano de la región de Potosí Marco Pumari y Camacho, quien se prevé que regrese a Santa Cruz este viernes.

"Este sacrificio fue un compromiso que hice con mi pueblo, jamás huir, jamás venderme al Movimiento al Socialismo (MAS), jamás arrodillarme y jamás humillarme", fueron algunas de las primeras palabras de Camacho al salir del penal.

El gobernador de Santa Cruz salió de prisión con la bandera de su región, verde, blanco y verde, una gorra al revés y la banda en el pecho que representa la investidura de autoridad regional, en compañía de sus abogados.

En declaraciones a los medios fuera del penal, Camacho se dirigió a sus "detractores" y a quienes "lo entregaron" para afirmar que: "la venganza no es mía, la venganza es de Dios".

También mencionó que en adelante tomará la misma postura crítica como la que tuvo con el oficialista MAS "en defensa férrea" de su región con el Gobierno o el presidente que resulte ganador en la segunda vuelta electoral prevista para el próximo 19 de octubre.

Camacho, que permaneció detenido desde finales de 2022, dijo que no tomará "represalias" contra los que considera lo "negociaron" con el oficialismo.

El líder opositor fue capturado acusado por terrorismo, cohecho y seducción de tropas por liderar las protestas ciudadanas, cuando era presidente del Comité Cívico de Santa Cruz y que denunciaban un fraude electoral a favor del expresidente Evo Morales (2006-2019) en las frustradas elecciones de 2019.

Morales renunció entonces denunciando un "golpe de Estado" en su contra, pese a acceder a un cuarto mandato consecutivo.

La Justicia de Bolivia retiró en la víspera la medida cautelar de prisión preventiva contra Camacho en el caso llamado 'decretazo' y además le quitó la detención domiciliaria en otro proceso judicial por la supuesta compra irregular de un carro de bomberos en la región de Santa Cruz (este).

Con estas decisiones sumaron cuatro casos en los que se le retiran las medidas cautelares impuestas al gobernador de la región de Santa Cruz, sumada la libertad "irrestricta".

Consultado sobre qué mensaje le diría a Morales, Camacho señaló que "pronto" el exmandatario "va a estar ingresando a Chonchocoro, la misma cárcel en la que estuvo este tiempo, en el altiplano de La Paz".

En la ciudad de Santa Cruz decenas de sus seguidores lo esperan para que dé un mensaje en la plaza tras su liberación.