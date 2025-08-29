Líderes católicos, judíos y musulmanes de Italia firman llamamiento para que cese el odio

"Basta ya de odio, reunámonos todos, ahora mismo, al menos en Italia, obispos, rabinos e imanes. Una reunión sencilla, directa, no convencional ni confesional, para dar testimonio juntos de una responsabilidad que sepa transmitir el auténtico mensaje de paz, esperanza y hermandad de los descendientes de Abraham", se lee en el mensaje firmado por representantes de las tres religiones.

Explican que el origen de esta iniciativa es debido a que "la fuerza de la unión está duramente puesta a prueba por lo que está sucediendo, pero con la certeza de que el diálogo debe encontrar soluciones a lo que humilla nuestra fe y perdura"

"Cada uno de nosotros, los primeros firmantes, seguramente tendría algo que aportar para expresar el dolor que proviene de nuestras respectivas comunidades, donde existen diferentes posturas y creencias, así como expectativas respecto a ciertos acontecimientos y decisiones", añaden.

En el llamamiento, dirigido a las instituciones italianas, a los ciudadanos y a los creyentes en Italia, se explica que "la conciencia de los tiempos oscuros que vivimos y del poder de la ilusión que también afecta a la tragedia actual en Oriente Medio nos llama, como líderes de comunidades religiosas, como creyentes y como ciudadanos, a denunciar la insidiosa generalización y la dañina confusión entre identidades políticas, nacionales y religiosas".

"Nos insta a pedir cautela en el intercambio de información y serenidad en el tono y la acción", añaden.

Se lamenta que "el justicialismo populista, una perspectiva supremacista desquiciada y la representación mediática del victimismo, sordos a las razones de responsabilidad, nos obligan también a denunciar la instrumentalización de la política: es un mal que se esconde tras la cortina de la mayor injusticia del otro, y que solo pretende convertir a todas las partes implicadas en peones involuntarios de la destrucción del mundo reconstruido tras la II Guerra Mundial".

"El odio y la violencia jamás tienen legitimidad; solo conducen a la propagación de la crueldad por parte de quienes ambiguamente persiguen intereses paralelos, vulgarizando y corrompiendo las interpretaciones y la autenticidad de los textos sagrados para bendecir el uso de las armas y organizar la muerte de otros", concluyen.