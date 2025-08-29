Los accionistas del Banco Sabadell perderían el 10,08% si aceptan canje en la opa del BBVA

El BBVA ha modificado las condiciones de canje al pasar de ofrecer una acción suya más 0,70 euros por cada 5,3456 acciones del Sabadell a ofertar un título de nueva emisión del banco comprador más los citados 0,70 euros por cada 5,5483 títulos del banco catalán.

Este cambio se produce tras pagar el Banco Sabadell este viernes un dividendo en efectivo de 0,07 euros por acción.

El cálculo de la prima negativa del 10,08 % por la ecuación de canje tiene en cuenta la cotización de cierre en bolsa de ambas entidades.

BBVA ha perdido en esta jornada 0,065 euros por acción, el equivalentes al 0,42 %, hasta 15,49 euros. En el año gana el 70,34 %.

Por su parte, Banco Sabadell se ha depreciado 0,018 euros por título, el 0,55 %, hasta 3,245 euros. Este año acumula una subida del 80,9 %.

El grupo que preside Carlos Torres anunció en mayo de 2024, cuando lanzó la opa sobre el Banco Sabadell, que ajustaría el canje de la operación al pago de dividendos de ambas entidades, lo que le llevó a actualizar la oferta en octubre de ese año y el pasado abril.

La finalidad de estos ajustes, previstos desde que se lanzó la operación, es mantener equivalentes las condiciones económicas de la oferta, después de los pagos de dividendos por ambas entidades, si bien el Sabadell ha alertado en alguna ocasión de que empeoran.

En su día, el BBVA proponía a los accionistas del Sabadell una acción nueva del banco por cada 4,83 del Sabadell; posteriormente, en octubre, ajustó esa oferta y planteó el pago de 29 céntimos de euro en efectivo y una acción nueva por cada 5,019 del Sabadell, teniendo en cuenta los dividendos que pagaban ese mes ambas entidades.

Y en abril, al hacerse efectivo otro nuevo ajuste por dividendos, la contraprestación ofrecida por el BBVA a los accionistas del Banco Sabadell pasó a ser el pago de 70 céntimos y una acción nueva por cada 5,345 acciones del grupo catalán. EFECOM