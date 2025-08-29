Luigi Mangione podría haber inspirado al asesino de la sede de la NFL, según la Fiscalía

Nueva York, 29 ago (EFE).- El joven Luigi Mangione, acusado de asesinar a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare en diciembre, podría haber inspirado al tirador que el mes pasado acabó con la vida de cuatro personas en las inmediaciones de la sede de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en Nueva York.