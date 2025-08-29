Machado agradece a González Urrutia por asumir la responsabilidad de liderar la oposición

"Querido y admirado Edmundo, ¡feliz cumpleaños! Recibe hoy el reconocimiento y el afecto de un país que te agradece haber asumido, junto a tu familia, esta inmensa responsabilidad", expresó en la red social X.

A juicio de la exdiputada, la historia de Venezuela "reconoce ya" el "coraje, conciencia histórica, generosidad y, sobre todo", el "gran amor" por el país que, dijo, requirió la decisión de González Urrutia, lo que, consideró, "futuras generaciones de venezolanos harán también".

"Me honra trabajar juntos y me emociona los enormes retos transformadores que tenemos por delante para hacer que Venezuela sea la envidia del mundo entero", agregó Machado, en la clandestinidad dentro de la nación suramericana desde su última aparición en público, el pasado enero.

En respuesta, el opositor, exiliado en España desde hace casi un año, agradeció a la exdiputada "por la confianza y por la amistad", y aseguró que, si bien "este camino ha tenido grandes desafíos", lo "volvería hacer" y con su "compañía de nuevo".

También en X, partidos como Vente Venezuela (VV), liderado por Machado, y Primero Justicia (PJ) felicitaron a González Urrutia, a quien desearon fortaleza para "seguir adelante en su lucha por la libertad" del país.

PJ reconoció también la "valentía, compromiso histórico y profundo amor por Venezuela" del líder opositor, y VV expresó su confianza en que "pronto" celebrarán "en una nación libre y democrática".

González Urrutia, hoy con 76 años, fue elegido como candidato a las pasadas presidenciales por la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), pese a que había sido inscrito en un principio de forma provisional, luego de que el bloque denunciara impedimentos para postular a la historiadora Corina Yoris, propuesta ante la inhabilitación que impide competir a Machado, ganadora de las primarias de 2023.

La PUD reclama la victoria de González Urrutia en las presidenciales, además de otros países como EE.UU. e instituciones internacionales como el Parlamento Europeo, a pesar de que Nicolás Maduro fue el candidato proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por rectores afines al chavismo-, que todavía no ha publicado los resultados desglosados, contrario a lo establecido en su propio cronograma.