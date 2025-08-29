Macron advierte de que Francia y Alemania defenderán "la soberanía digital" de la UE

París, 29 ago (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió de que su país y Alemania están "determinados a defender la soberanía digital" de la UE "sean las que sean las últimas declaraciones", en alusión a las recientes amenazas comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los países que no eliminen sus tasas digitales.