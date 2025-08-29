Más de 110.000 damnificados y miles de casas dañadas por inundaciones en Níger

Niamey, 29 ago (EFE).- Más de 110.000 personas han sido afectadas por las inundaciones que desde julio golpean ocho regiones de Níger, con un saldo de decenas de miles de viviendas dañadas, informó el Comité Nacional de Prevención y Gestión de Inundaciones (CNPGI).