Más de 200 evacuados por un gran incendio cercano a casas turísticas en el sur de Italia

Roma, 29 ago (EFE).- Más de 200 personas han sido evacuadas hasta el momento en la turística zona de Salento, en el sur de Italia, debido a un gran incendio registrado este viernes junto a numerosas viviendas y alojamientos turísticos de la costa de Lecce y que ha llegado al Parque Natural Regional de Rauccio.