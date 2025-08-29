Mauritania tacha de carente de credibilidad el informe de HRW sobre abusos a migrantes

Nuakchot, 29 ago (EFE).- Mauritania rechazó este viernes el reciente informe de la ONG Human Rights Watch (HRW) que acusa a sus fuerzas de seguridad de cometer violaciones de los derechos de las personas migrantes, al que calificó de "falto de objetividad y credibilidad".