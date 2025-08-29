Ministerio de Educación en México ofrece disculpas públicas por abusos sexuales a menores

“Lo dijo una madre de familia: ‘no hay disculpa que pueda reparar, que pueda sanar lo sucedido’. Disculparse también dijo otra: ‘No protege. Faltan acciones’”, reconoció el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, durante el acto realizado en la capital.

Las familias, acompañadas por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODDI), relataron los daños físicos, psicológicos y sociales provocados por los delitos y exigieron el cumplimiento de las sentencias emitidas en 2021, que ordenaron la reparación integral del daño y medidas de no repetición.

“En representación de las niñas y niños víctimas de los graves hechos ocurridos entre agosto y octubre del 2018 (…) agradecemos la realización del acto público de disculpa, el cual constituye un primer paso fundamental en el proceso de reparación integral del daño”, señalaron madres de familia al leer un pronunciamiento.

Por su parte, el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luciano Concheiro Bórquez, ofreció “una sincera y muy sentida disculpa para cada niña, niño, madre, padre, abuela, abuelo (…) que día a día lucharon y buscaron en todo momento justicia (...) y su incansable labor en la búsqueda de la verdad”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Delgado anunció que, en cumplimiento de la sentencia, el calendario escolar incluirá una jornada nacional contra el abuso y maltrato infantil, la creación de un registro público de abusadores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Así como la separación estricta de baños de docentes y alumnos, la remoción de viviendas de conserjes dentro de planteles y cambios administrativos para separar a trabajadores sujetos a procesos penales.

Las familias exigieron además becas completas para las víctimas, atención psicológica especializada y mecanismos de vigilancia ciudadana en las escuelas.

“Hoy nuestra exigencia es que se cumpla con hechos contundentes y no solo con palabras”, denunciaron en conjunto.

Delgado se comprometió a dar seguimiento a las investigaciones y exhortó a la Fiscalía General de la República (FGR) a profundizar en el caso.

“Tenemos que seguir avanzando hasta que se haga justicia. Nunca más el silencio, nunca más la indolencia por parte de las autoridades”, afirmó.

Las madres presentes recordaron que este caso no es aislado y aseguraron que “lo que vivieron fue una verdadera historia de terror”.

“No hay disculpa que pueda reparar ni aliviar totalmente el sufrimiento que obligaron a vivir a mi hija y a sus compañeros”, denunció una madre.

El acto cerró con la entrega de oficios de disculpa a las familias y la exigencia de una mesa de trabajo permanente.

“Que este acto no sea el fin, sino el principio de la construcción de espacios escolares seguros para todos los niñas y niñas de nuestro país”, concluyeron los familiares.