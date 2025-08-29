Ministro de Defensa ruso destaca creciente avance de las fuerzas rusas en Ucrania

"Destacaré el creciente ritmo del avance de nuestras fuerzas este año. Si a principios de año liberábamos mensualmente de 300 a 400 kilómetros cuadrados, actualmente tomamos de 600 a 700", afirmó.

Según el titular de Defensa ruso "hemos infligido un daño considerable a la infraestructura militar e industrial del régimen de Kiev".

En ese sentido, señaló que en lo que va de año el Ejército ruso "ha efectuado 35 ataques masivos contra 146 infraestructuras críticas del enemigo", lo que representa el 62 % del complejo industrial militar de Ucrania.

Destacó la importancia de impedir con los ataques "las posibilidades de incrementar la producción de armas", dañar los centros logísticos y los lugares desde los que se lanzan los drones de largo alcance usados contra objetivos en la retaguardia profunda rusa.

Aunque Rusia mantiene en secreto el número de bajas rusas, aseguró que en lo que va de año el Ejército ucraniano ha perdido "más de 340.000 efectivos y 65.000 unidades de armamento diverso".

Celebró que la parte rusa ha logrado "incrementar significativamente los suministros de drones tácticos a las tropas".

"Sin lugar a duda esto incidió positivamente en las acciones bélicas. Es necesario concluir el trabajo de creación de un sistema eficaz de abastecimiento de las tropas con drones, incluyendo la logística y las reparaciones. Además es necesario incrementar el ritmo de preparación de operadores de drones", sostuvo.

También celebró el abastecimiento de medios de lucha radioelectrónica, incluidos los portátiles, a la tropas, y llamó a incrementar la movilidad de los grupos tácticos, para lo cual han sido enviados al frente 22.725 vehículos ligeros, incluyendo motos, cuatriciclos y todoterrenos ligeros.