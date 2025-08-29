Nuevo Labubu de Pop Mart se agota en un minuto en China y desata demanda internacional

La compañía lanzó en la noche del jueves sus nuevos 'mini Labubu' en plataformas china como JD.com y Taobao, donde se vendieron más de 120.000 unidades en distintas presentaciones en apenas cinco minutos, según los datos recogidos por el rotativo.

La fiebre se extendió el viernes a mercados como Australia, Nueva Zelanda y Japón, donde la serie también se agotó en el portal AliExpress.

Cada caja sorpresa se vende en China a 79 yuanes (unos 11 dólares, 9,5 euros) e incluye una de las 14 figuras disponibles, además de una edición limitada.

En sitios de reventa del país asiático, como Xianyu, el precio de los juegos completos llegó a duplicar el valor original hasta los 2.000 yuanes (280 dólares, 240 euros), mientras que las figuras individuales alcanzaron los 200 yuanes (28 dólares, 24 euros), casi tres veces más que su coste en tienda.

La expectación se reflejó asimismo en redes sociales: un tema sobre el lanzamiento superó los 40 millones de visitas en la red Weibo, con usuarios compartiendo capturas de compras exitosas o lamentando no haber alcanzado la preventa.

Algunos internautas señalaron que, en comparación con lanzamientos anteriores, la oferta fue más amplia, lo que permitió a más seguidores conseguir las figuras.

El fenómeno refuerza el auge global de Pop Mart, que la semana pasada anunció un crecimiento interanual de más del 200 % en sus ingresos semestrales, con un beneficio neto que se multiplicó por más de cuatro.

La firma, que ya cuenta con más de 140 tiendas en el extranjero, prevé alcanzar las 200 antes de fin de año ante el fuerte tirón en regiones como América y Europa.

Labubu, un personaje con orejas puntiagudas y sonrisa traviesa inspirado en un diseño de 2015, se ha convertido en la punta de lanza del catálogo de Pop Mart y en un fenómeno cultural más allá de China, en lo que algunos analistas comparan con la fiebre de los Beanie Babies en Estados Unidos en los años noventa.

La creciente popularidad ha dado lugar incluso a falsificaciones detectadas por las aduanas chinas, mientras la empresa busca mantener el interés con lanzamientos escalonados y colaboraciones internacionales.