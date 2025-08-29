Portugal acumula casi 252.000 hectáreas quemadas este año, según cifras oficiales

Según las cifras del ICNF, obtenidas a partir del Sistema de Gestión de Información sobre Incendios Forestales (SGIF), en este 2025 se han registrado, hasta el momento, 6.992 incendios.

De estos, un 46 % han ardido en áreas forestales, un 43 % en matorral y un 11 % en áreas agrícolas.

En un informe divulgado por la institución, que recoge cifras de incendios desde el 1 de enero hasta el 31 de julio, el dato de hectáreas ardidas en el año ascendía a 33.0224.

Esto supondría que en el mes de agosto se habrían quemado 218.820, según una estimativa realizada por EFE con base en los datos oficiales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés) recoge que este 2025 se han quemado, de momento, 260.358 hectáreas en Portugal, lo que supone un 2,83 % del área total del territorio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras dos meses luchando contra las llamas, que se han cobrado cuatro víctimas hasta el momento en Portugal, la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) ha ido relajando esta semana lentamente sus protocolos de alerta por incendios.

El oficial de Operaciones de la ANEPC Elísio Pereira explicó en declaraciones a EFE que, tras varios días en nivel de alerta 4 -el valor máximo de preparación-, el cuerpo de emergencias se encuentra ahora en nivel 2, con el objetivo de rebajarlo a 1 a partir de este sábado en algunos distritos.

Este viernes hay desplazados 738 bomberos, junto a 225 medios terrestres y 15 aéreos que se concentran principalmente en el municipio de Vinhais, a unos 30 kilómetros de la frontera con Galicia (España).

Allí hay desplazados casi 500 bomberos y 14 aeronaves para hacer frente al único fuego activo hoy, que no amenaza ninguna vivienda.

Otros 95 bomberos permanecen en la zona de Arganil para labores de vigilancia, después de que las llamas ardieran por más de una semana provocando momentos de angustia y tensión al expandirse a tres distritos (Guarda, Castelo Branco y Coimbra). En total arrasaron más de 64.400 hectáreas.