Putin se reunirá con Modi, Pezeshkian y Erdogan en los márgenes de cumbre de OCS en China

"Inmediatamente después de la reunión en formato OCS Plus (el 1 de septiembre), nuestro presidente se reunirá con el primer ministro indio, Narendra Modi", señaló el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, citado hoy por la prensa local.

Agregó que se trata de la primera reunión entre ambos líderes este año, que no obstante mantienen contacto más estrecho por teléfono.

"Nuestros países están unidos por una relación de asociación estratégica privilegiada. La declaración correspondiente se adoptó en diciembre de 2010, lo que significa que este año se cumplen 15 años de ello", afirmó Ushakov.

Entre otros temas, agregó, los líderes abordarán los preparativos para la próxima visita de Putin a la India, programada para diciembre.

Después de la reunión con Modi, Putin mantendrá un encuentro con Erdogan.

"Por supuesto, se abordarán diversos temas de cooperación bilateral, así como asuntos internacionales. Seguramente se aborde el tema de Ucrania", dijo Ushakov.

Además, Putin y Erdogan tienen previsto tratar la situación en Oriente Medio, el Norte de África y el Cáucaso Sur, agregó.

Después del líder turco, Putin conversará con el mandatario iraní, indicó la Presidencia rusa.

"Irán es nuestro socio fiable desde hace mucho tiempo. Hay mucho que discutir, incluida la situación en torno al programa nuclear iraní", precisó.

China inaugura este domingo en Tianjin (noreste) la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, a la que han confirmado la asistencia de mandatarios de Rusia, Bielorrusia, India, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán, además de países observadores como Turquía, Irak, Indonesia, Malasia y Vietnam.

La OCS carece de cláusulas de defensa mutua a diferencia de la OTAN, y se presenta como un foro para la buena vecindad y la cooperación política, económica y en seguridad. Su reto, superar las desconfianzas y ofrecer resultados tangibles.

Putin llegará a Tianjin en la tarde del domingo. Desde allí el mandatario ruso se desplazará a Pekín para reunirse con Xi el 2 de septiembre, y asistir el día siguiente a la parada militar con ocasión del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.