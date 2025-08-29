Regulador de Vivienda de EEUU pide investigar a gobernadora de la Fed por otra hipoteca

"Tres ataques y estás fuera", escribió Pulte en su cuenta de X para anunciar que ha pedido a la Justicia que investigue a Cook por su "hipoteca en una tercera propiedad", que se suma a otras dos previamente señaladas, y por "supuestas falsedades" sobre todas ellas durante su mandato en el banco central.

Cook presentó hoy una demanda para bloquear su despido, anunciado el lunes por Trump, y acusó al Gobierno de usar las investigaciones sobre fraude hipotecario como medida de presión, si bien el Departamento de Justicia no ha iniciado una investigación formal tras los llamamientos del director de la agencia reguladora.

Pulte, en su nueva solicitud, argumenta que Cook en 2021 firmó una hipoteca para un apartamento en Massachusetts clasificándolo como "segundo hogar", pero después lo calificó de vivienda de inversión o alquiler en sus documentos para el Gobierno entre 2022 y 2025.

Y añade que esa clasificación le pudo dar ventaja en las condiciones hipotecarias, y que actuó de manera similar con otras casas en Míchigan y Atlanta, que clasificó como residencias pero que supuestamente también estaba rentabilizando como propiedades de alquiler.

"Estas incoherencias apuntan a que Cook hizo falsas y múltiples descripciones adicionales, incluyendo para el Gobierno de EE.UU., sobre el estado de sus hipotecas propiedades", sostuvo Pulte.

Trump se hizo eco de la nueva noticia inmediatamente en su cuenta de Truth Social, divulgando un enlace.

La batalla legal sobre la decisión de Trump de despedir a Cook, algo que solo puede hacer en casos muy excepcionales de mala conducta, podría alargarse meses, pese a los intentos del presidente estadounidense de seguir presionando a la Fed para que se avenga a sus intenciones de bajar los tipos de interés.