Reino Unido impide a una delegación del Gobierno israelí asistir a su mayor feria de armas

Londres, 29 ago (EFE).- El Reino Unido bloqueó la asistencia de una delegación del Gobierno de Israel a una feria de armas que tendrá lugar en septiembre en Londres por la intensificación de los ataques en la franja de Gaza, que el Ejecutivo británico tildó de "errónea".