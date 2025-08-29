Relatores de la ONU alertan de deportación de activistas venezolanos desde Estados Unidos

Según los expertos, tal acción violaría los derechos humanos y el derecho de los refugiados, aunque las autoridades estadounidenses les acusan de ser parte de la organización criminal Tren de Aragua y de representar una amenaza para la seguridad del país.

En una declaración emitida en Ginebra, los expertos hicieron un llamamiento en favor del exdetective del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela Dehivis Olivo Hernández, quien en 2019 manifestó apoyo al opositor Juan Guaidó; y el activista y exestudiante de ingeniería, Gregory Sanabria Tarazona, detenido en protestas en 2024 y que pasó tres años en prisión.

Asimismo, pidieron por Teobaldo León y Wilmer García Vallenilla , ambos dirigentes de partidos opositores venezolanos, pero que ahora viven exiliados.

"Estamos dando la voz de alarma sobre el hecho de que estas personas se enfrentan a graves violaciones de los derechos humanos si son devueltas a Venezuela", afirmaron los expertos, que recordaron que al menos dos de ellos han sufrido actos de tortura documentados en Venezuela.

Recordaron que la protección que prevé derecho internacional se aplica independientemente de la situación migratoria o la nacionalidad, y que las acusaciones que se han formulado en su contra en Estados Unidos carecen de pruebas.

Los firmantes de la declaración son el relator sobre los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Ben Saul; la relatora sobre los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor; la relatora sobre los derechos humanos de los migrantes, Gehad Madi; y la relatora sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, entre otros.