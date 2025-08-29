Senador opositor critica "autoritarismo" en México tras pedir protección por "amenazas"

"Autoritarismo es usar perversamente la presidencia del Senado de la República para injuriar, calumniar, ofender, insultar y comportarse como vil camorrero", señaló Moreno, senador y líder nacional del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), durante una sesión extraordinaria en el Senado.

Las declaraciones del líder del PRI ocurren luego de que el jueves presentó una solicitud formal ante la Secretaría de Gobernación (Segob) para incorporarse al Mecanismo de Protección, tras supuestamente haber recibido "amenazas directas" por parte del senador Fernández Noroña y su colaborador Emiliano González González.

"En defensa propia y en defensa de la democracia, acudimos a las instancias correspondientes frente a la intimidación y la persecución política que el Estado mexicano ejerce contra quienes pensamos distinto", señaló Moreno, en un mensaje en redes acompañado de una copia de la solicitud.

El miércoles, durante el cierre de sesiones de la Comisión Permanente del Senado, Moreno protagonizó un altercado con Fernández Noroña, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien ese día dejaba la presidencia de la Cámara Alta.

Al reclamar a Fernández Noroña por haberle negado el uso de la palabra a la bancada del PRI durante toda la sesión, Moreno subió al estrado del Senado y comenzaron los empujones, jaloneos y manotazos entre los legisladores, un hecho que ha elevado la tensión política en México.

En el intercambio violento, González González se interpuso entre Noroña y Moreno, y terminó en el suelo. Momentos después, apareció en un video usando un collarín y con un brazo vendado.

En la sesión de este jueves, la mayoría oficialista en el Congreso mexicano condenó "con absoluta energía" la "cobarde y grupal agresión" ocurrida el miércoles.

El texto relata que “seis legisladores federales del PRI organizaron, planearon e instrumentaron con alevosía y ventaja" la agresión en contra de Fernández Noroña, González y la diputada Dolores Padierna.

El documento también pidió a las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados dar seguimiento a las denuncias penales presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y exigió al PRI "detener sus acciones violentas y conducirse con institucionalidad".

Por su parte, y durante el debate, los legisladores del PRI rechazaron las acusaciones y negaron lo que sostenía el pronunciamiento, al tiempo que gritaban: "¡Mentira!".