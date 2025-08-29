Sindicato de prensa venezolano alerta sobre el cierre parcial de una televisora regional

En un mensaje en X, el SNTP detalló que, antes de comunicar el cese de sus operaciones, TRT ya había despedido a nueve trabajadores, entre ellos periodistas, camarógrafos y productores.

"Se mantendrán al aire con programas pregrabados y entregarán su planta física", precisó el sindicato en la publicación.

Según la organización gremial, la decisión "afecta el derecho ciudadano a la información, la libertad de expresión y el derecho al trabajo de los afectados" por los despidos.

En ese sentido, instó a que se garanticen las condiciones "para que los medios regionales puedan sostener su labor sin sacrificar empleos ni silenciar voces".

En mayo pasado, el SNTP advirtió sobre el "sistemático deterioro" de las condiciones para el ejercicio del periodismo en Venezuela, al conmemorarse el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Asimismo, indicó entonces en un comunicado publicado en redes sociales que el ecosistema de medios en el país ha sido "devastado".

"La desaparición de los medios impresos, el cierre de cientos de estaciones de radio en los últimos años y el bloqueo de más de 60 medios de comunicación en internet, han reducido la pluralidad informativa en más de un 80 %", sostuvo la gremial, que además abogó por la liberación de los periodistas "judicializados".