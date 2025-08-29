Suben a veinticuatro los casos de sarampión en Paraguay y estudian once como sospechosos

El brote está concentrado en el departamento de San Pedro (norte), donde "el 88 % de los casos no contaba con antecedente de vacunación contra el sarampión", refirió el despacho de Salud en un comunicado.

Del total de afectados, 21 están asociados a una "importación, un caso importado y dos casos cuyos nexos epidemiológicos se encuentran en investigación".

El Ministerio de Salud no reportó fallecidos a causa de la enfermedad pero sí cuatro hospitalizaciones de personas contagiadas.

La edad de los afectados oscila entre el 1 y 54 años, agregó la fuente.

En el departamento de San Pedro, la mayoría de casos proceden del distrito (municipio) de Nueva Germania (10), seguido de Santa Rosa del Aguaray (8) y Tacuati (6).

El pasado 4 de agosto, las autoridades sanitarias confirmaron un caso de sarampión en un niño de cinco años en San Pedro, que no tenía antecedentes de vacunación y aparentemente tuvo contacto con personas provenientes del extranjero.

Desde entonces, el Ministerio de Salud ha reportado aumentos semanales de personas contagiadas.

El último brote con transmisión autóctona de sarampión en Paraguay ocurrió en 1998 y en 2023 se confirmó un caso "de fuente de infección desconocida", que no generó contagios secundarios, según el ministerio.