Sudáfrica crea una comisión del G20 para examinar la desigualdad de la riqueza global

En un comunicado divulgado este viernes por el Ministerio de Relaciones Internacionales y Cooperación, la presidencia sudafricana del G20 informó del lanzamiento este jueves del llamado "Comité Extraordinario de Expertos Independientes", presidido por el economista estadounidense y premio nobel de economía Joseph Stiglitz, uno de los seis integrantes de la comisión.

El Comité Extraordinario, que presentará a los líderes del G20 un informe con sus conclusiones, se crea "en medio de temores macroeconómicos de que la desigualdad global de riqueza e ingresos, que ya era muy elevada, se acelere drásticamente", señaló la nota.

Según la presidencia sudafricana del G20, "análisis recientes muestran que el 1 % más rico del mundo ha incrementado su riqueza en más de 33,9 billones de dólares en términos reales desde 2015, más que suficiente para eliminar la pobreza mundial anual 22 veces".

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, afirmó en el comunicado que las personas de todo el mundo "saben cómo la desigualdad extrema socava su dignidad y la posibilidad de un futuro mejor", y citó como ejemplo la distribución injusta de las vacunas durante la pandemia de covid-19.

"Ven los impactos del aumento de los precios de los alimentos y la energía, de la deuda y de las guerras comerciales, todo lo cual impulsa esta creciente brecha entre los ricos y el resto del mundo, socavando el progreso y el dinamismo económico. Se está haciendo evidente una nueva oligarquía en nuestra economía global", remarcó.

Stiglitz, por su parte, advirtió de que "la desigualdad se ha extendido hasta extremos que amenazan la democracia misma y debería ser una preocupación para todos nosotros".

"La desigualdad siempre fue una opción, y las naciones del G20 tienen el poder de elegir un camino diferente en diversas políticas económicas y sociales", agregó el economista.

Sudáfrica ejerce la presidencia rotatoria del G20 hasta el próximo 30 de noviembre, cuando tomará el testigo Estados Unidos.