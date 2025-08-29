Trump busca frenar 4.900 millones de dólares en ayuda exterior aprobados por el Congreso

Trump notificó al Congreso que tomará medidas para anular los fondos de ayuda exterior aprobados bajo una teoría nombrada como "rescisión de bolsillo" amparada en la Ley de Control de Embargos, según informó la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), en un comunicado.

La OMB destaca que es la primera vez en 50 años que un presidente usa su autoridad para implementar una rescisión de fondos, cancelando 4.900 millones de dólares "en dinero de ayuda exterior progresista", según definió la Casa Blanca.

Los demócratas rechazaron el intento de cancelación y la senadora republicana de Maine Susan Collins dijo que "cualquier intento de rescindir fondos sin aprobación del Congreso constituye una clara violación a la ley".

Otros senadores de oposición catalogaron la intensión de Trump como "un paquete ilegal" que intenta evitar negociaciones bipartidistas sobre asignaciones y uso de presupuesto.

El pasado 13 de agosto, un tribunal de apelaciones determinó que la Administración Trump estaba habilitada para cancelar o suspender los millones de dólares asignados por el Congreso para ayuda exterior.

En enero, durante el primer día de su mandato en la Casa Blanca, el presidente republicano emitió una orden ejecutiva en la que pidió al Departamento de Estado y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) que congelaran los fondos destinados para ayuda en otros países.

El Congreso se encuentra en un receso pero vuelve la próxima semana y podría discutir posibles acciones ante el avance de Trump para congelar fondos.