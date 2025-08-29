Un desperfecto durante el bombeo provoca vertido de crudo en la costa rusa del mar Negro

Moscú, 29 ago (EFE).- Un desperfecto durante el bombeo de crudo a un petrolero turco provocó hoy el derrame de más de una tonelada de crudo en el puerto ruso de Novorossíisk, a orillas del mar Negro, una región que todavía no ha logrado superar la contaminación provocada por el naufragio de dos petroleros en diciembre pasado.