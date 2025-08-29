Un migrante marroquí busca al joven al que rescató del mar en el norte de España

El 5 de agosto Badraoui (Casablanca, 1986) socorrió a la víctima, la sacó del agua y le aplicó las maniobras de reanimación hasta que llegó la ambulancia. Tras casi un mes, solo sabe que, a los tres días, el joven estaba vivo con pronóstico reservado y hospitalizado, según le dijo la policía regional vasca (Ertzaintza).

Desde aquel día Badraoui ha intentando saber qué ha sido de este joven, para lo que el centro de día de Villa Salia de san Sebastián -que atiende a personas en riesgo de exclusión- le ha cedido un correo electrónico al que puede dirigirse cualquier persona que tenga información sobre la víctima.

"Si el chico sigue vivo, es un buen honor para mí", reconoce Badraoui en declaraciones a EFE. "El problema es que quiero saber", aunque no es muy optimista tras lo sucedido y cree que si el joven siguiera vivo se trataría de un "milagro".

La dirección electrónica que le ofreció el centro (comunitario.villasalia@grupo5.net) lleva una semana disponible y por el momento ha recibido mensajes de apoyo y gratitud, pero ninguna noticia: "Si alguien tiene información de este chico, que nos cuente porque quiero saber", pide Badraoui.

Antes de vivir en las calles de San Sebastián, Badraoui trabajó como socorrista de piscinas en Beni Mellal (centro de Marruecos) durante 16 veranos, hasta que decidió emigrar.

"En Marruecos no veía mi futuro", explica, "no soy un árbol, puedo viajar y cambiar de sitio, conocer gente y buscar una vida digna. Es mi derecho buscar una vida digna".

Badraoui llegó a España en 2023 procedente de Tan-Tan, en la provincia marroquí de Beni Mellal. Llegó a la isla canaria de Fuerteventura (Atlántico) en una embarcación precaria porque "no tenía dinero para hacer un visado" y pasó por las ciudades españolas de Málaga (sur) y Salamanca (centro) hasta que, recomendado por un amigo, recaló en San Sebastián.

A día de hoy vive en la calle, pero le quedan pocos meses para regularizar su situación. Pensando en el futuro admite que le gustaría volver a ser socorrista.

Hasta la fecha Bradaoui no había visto un caso tan grave: "Era como ver una persona muerta", recuerda al rememorar la tarde del 5 de agosto.

Estaba en las escaleras de la pasarela del Club Náutico de San Sebastián escuchando música cuando, cerca de la orilla, a unos 30 metros de donde estaba, vio un cuerpo flotando boca abajo y, aunque al principio pensó que podía estar entrenando o jugando, cuando pasó un minuto decidió actuar.

Se quitó la camiseta y se lanzó al mar hasta llegar al joven inconsciente. Hasta allí se había acercado otro hombre que le ayudó en el rescate.

Ya en tierra, se dio cuenta de que el joven no respiraba y aprovechó su experiencia como socorrista para intentar reanimarlo con un masaje cardíaco hasta que llegó la ambulancia.

"Cumplí mi deber. Me gusta ayudar, mi sangre es así. Si en una situación se necesita ayuda, yo ayudo", dice Bradaoui.