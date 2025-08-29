Un sondeo muestra que el 92 % de los afganos apoya que las niñas vuelvan a la escuela

Naciones Unidas, 29 ago (EFE).- Un sondeo encargado por ONU Mujeres y realizado entre la población de Afganistán muestra que una mayoría aplastante del 92 % de afganos está a favor de que las niñas regresen a las escuelas de educación secundaria, de las que fueron excluidas hace cuatro años por el régimen talibán.