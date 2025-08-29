Ventas de bienes de consumo masivo en Uruguay superaron 8.750 millones de dólares en 2024

Así lo indica un estudio presentado por la plataforma Scanntech, con datos que remarcan que cada uruguayo gastó el pasado año un promedio de 100.500 pesos (unos 2.440 dólares) en ese tipo de productos.

Estas cifras marcan un crecimiento de 2,3 % en dólares y de 6,3 % en pesos uruguayos respecto a 2023. Según detalló Scanntech en septiembre de 2024, las ventas de bienes de consumo masivo habían totalizado en el año anterior 8.557 millones de dólares.

Allí los uruguayos habían gastado un promedio de 96.500 pesos (unos 2.300 dólares de ese momento) per cápita anuales en compras de productos de consumo masivo.

Por otra parte, el informe compara la variación que hubo en el consumo en los períodos enero-julio 2024 y enero-julio 2025 y remarca que este año hubo un "leve" crecimiento en compras vinculadas al cuidado personal y a bebidas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El primero de estos rubros subió un 3 % y el segundo un 1,2 %. Al mismo tiempo, los alimentos bajaron un 1 % y la limpieza descendió un 0,8 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dentro de cuidado personal, los productos vinculados al cuidado oral fueron los que tuvieron un incremento mayor (7,3 %), seguidos por los productos para bebes (6,6 %) y los de cuidado capilar (6,5 %). En materia de bebidas, las que contienen alcohol subieron sus ventas un 2,5 %.