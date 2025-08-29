Vicepresidente del BCE cree necesaria "financiación común" en UE para el gasto de defensa

De Guindos, premiado hoy en Pamplona (noreste), ha defendido el proyecto europeo, "sin duda el que mejor garantiza el futuro", ha dicho, y ha analizado los riesgos principales actuales desde el punto de vista de la estabilidad financiera.

El principal, ha apuntado, es el aumento del gasto en defensa en Europa, del 2 al 3,5 %, para lo que "no todos los países tienen el mismo margen y capacidad" y ha augurado la necesidad de "algún tipo de financiación común" para realizar estos gastos.

En cuanto a la política monetaria, De Guindos ha considerado "adecuado" el nivel actual de los tipos de interés y ha recordado que en este mandato "los hemos bajado del 4 al 2 %", aunque ha advertido de que "el nivel de incertidumbre sigue siendo elevado" y por ello el BCE se rige por la "prudencia".

Se ha referido también en su intervención a los acuerdos arancelarios de Europa con Estados Unidos que, ha reconocido, le dejan "un sabor agridulce", pero suponen el mejor acuerdo posible" y "un mal menor".

El vicepresidente del BCE ha destacado "una parte positiva, la de que no se ha producido la escalada de una potencial guerra comercial", pero la "parte menos positiva" es la de que Estados Unidos incrementará el arancel medio europeo en un 14 % cuando antes no superaba el 3 %, ha admitido.