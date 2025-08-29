Vietnam regalará 3,7 dólares a cada ciudadano para celebrar el Día Nacional

El primer ministro, Pham Minh Chinh, informó de esta decisión a través de un decreto publicado este viernes en medios oficialistas, en el que se detalla que estas donaciones deberán entregarse antes del próximo martes.

La resolución del Ejecutivo establece que los pagos se harán a través de transferencias bancarias o directamente en bancos comerciales, por lo que la cartera de Finanzas decidirá las fuentes de financiamiento "asegurando el equilibrio del presupuesto estatal".

Según el informe de población de 2025 presentado por Naciones Unidas, Vietnam cuenta con 101,6 millones de habitantes, lo que supone que el Ejecutivo destinará poco más de 300 millones de dólares en este regalo que busca "que todas las personas celebren el Día de la Independencia".

Aunque las autoridades insisten en que este obsequio va dirigido a "todas las personas", aún no han aclarado la forma en la que esperan entregar esta donación a grupos poblacionales como los menores de edad, personas sin cuentas bancarias o reclusos.

Entre las actividades anunciadas por el Día Nacional y el 80 aniversario de la Revolución de Agosto -que derrocó la dominación colonial francesa y japonesa-, el Gobierno prevé liberar a cientos de personas en el marco de una amnistía general.

Vietnam, una de las economías más dinámicas de Asia, creció un 7,52 % interanual en el segundo trimestre del año, mientras negociaba los aranceles con Estados Unidos, país con el que llegó a un acuerdo a finales de junio que sitúa las tasas a Hanói en un 20 %.