Villablanca, pequeño pueblo del sur de España, reúne el exotismo de las danzas del mundo

Es una cita única y singular que nació en el año 1980 y que en 2008 fue declarada de Interés Turístico por la Junta de Andalucía (gobierno regional), por su labor de mostrar una de las manifestaciones más ancestrales y puras del hombre, la danza.

Desde entonces, todos los meses de agosto Villablanca, con unos 3.000 habitantes, se erige en municipio de culturas, en punto de confluencia para grupos procedentes de varios continentes que comparten su gusto por el 'Folclore' con mayúsculas y por el conjunto de valores, costumbres, e incluso ritos y leyendas, que éste representa.

Este año, nueve grupos procedentes de Europa, África e Iberoamérica componen la programación, cuya confección se vio influida por los conflictos bélicos y económicos de los últimos meses, aunque sin perder un ápice de calidad.

La 44 edición arrancó la anoche del miércoles al jueves y en ella actuaron, además del Grupo de la Danza de los Palos de Villablanca, la Academia e Jazzy Dance Studios de Angola, la Compañía Sintana de Colombia, Rancho Folclórico Luz de Tavira de Portugal y Kud Sumari de Croacia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La noche de este jueves el turno será para el grupo de Coros y Danzas Juéllega Extremeña de Valencia de Alcántara, de Cáceres (España), el Ballet Folclórico Nayuribes de Costa Rica, Festifolk de Ecuador, el Ballet Kassoumaye de Senegal y Akud Mirko Srzentic de Montenegro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para este evento colaboran los vecinos de Villablanca y numerosos voluntarios, que ha permitido mantener en el tiempo esta cita cultural desde hace años.