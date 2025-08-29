Von der Leyen: la mejor garantía de la paz para Ucrania es un ejército ucraniano fuerte

"Tenemos que fortalecer las fuerzas armadas ucranianas. He dicho que Ucrania debe ser como un puercoespín de acero, indigerible para posibles invasores, y Ucrania cuenta con unas fuerzas armadas altamente entrenadas y con experiencia en el campo de batalla. Para garantizar la seguridad, ésta sería la primera línea de defensa, pero requiere una financiación sustancial y sostenible", subrayó.

La presidenta de la CE visitó Riga en el marco de una gira por los países miembros de la Unión Europea (UE) que tienen frontera con Rusia y visitará Estonia el sábado y Lituania la próxima semana.

Von der Leyen dijo, por otra parte, que además de mejorar sus capacidades de defensa y de producción de armamento, los estados miembros de la UE necesitan una mayor conciencia de lo urgente que es esa tarea.

"Es muy importante tener el sentido correcto de la urgencia. Letonia tiene el sentido correcto de urgencia, pero toda la UE necesita entender que es importante trabajar en la preparación, la preparación inmediata, y para eso se necesitan diferentes elementos. Un elemento es la flexibilidad financiera, el liderazgo financiero, y esto es algo que la Comisión ha hecho posible" dijo en conferencia de prensa conjunta con la primera ministra letona, Evika Siliņa

Von der Leyen mencionó el programa Acción de Seguridad para Europa (SAFE) para prestar hasta 150 mil millones de euros para proyectos relacionados con la defensa en los países de la UE y dijo que los fondos del instrumento, adoptado solo a fines de mayo, han sido ya solicitados en su totalidad

Al hablar sobre las necesidades de asistencia de Ucrania, donde Letonia se ha comprometido a destinar el 0,25 % de su PIB a ayuda militar, Siliņa declaró a la prensa que Kiev también necesitaba financiación para mantener sus servicios sociales en funcionamiento.

También indicó que Letonia está lista para contribuir al programa por el que los países europeos adquieren material militar de Estados Unidos para donarlo a Ucrania.